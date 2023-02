बिहार आईएएस केके पाठक अभद्रता करते हुए कैमरे में हुए कैद, विभागीय मीटिंग के दौरान अधिकारियों को दी गालियां

Highlights बिहार आईएएस के.के. पाठक का वीडियो वायरल वीडियो में के.के. पाठक गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

पटना: बिहार के आईएएस अधिकारी के.के. पाठक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में के.के. पाठक जो कर रहे हैं उसके लिए अब उनकी हर तरफ किरकिरी हो रही है। दरअसल, वीडियो में के.के. पाठक अपने जूनियर अफसरों के साथ बैठक कर रहे है, जिसमें वह अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वीडियो में वह जोर-जोर से गालियां दे रहे हैं। आईएएस अधिकारी ने गुस्से में अपनी भाषा का भी लिहाज नहीं रखा और डिप्टी कलेक्टर तक को गालियां दे दी। बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे लेकर अब उनका विरोध हो रहा है।

#WATCH | Bihar Excise Principal Secretary KK Pathak was caught on camera abusing his junior officers.



(Source: viral video)



Note: Abusive language pic.twitter.com/VvxzeLAVvA