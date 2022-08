सुशील मोदी के 'नीतीश कुमार बनना चाहते थे उपराष्ट्रपति' वाले बयान पर बोले बिहार के सीएम- क्या मजाक है! ये फर्जी है

Highlights नीतीश कुमार ने कहा कि क्या वे भूल गए कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कितना समर्थन किया? कुमार ने ये भी कहा कि वे मेरे खिलाफ बातें करते रहें ताकि उन्हें फिर से पोजिशन मिल जाए। पिछली राजग सरकार में सुशील मोदी के बजाय तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था।

पटना: भाजपा से नाता तोड़ कर मंगलवार को विपक्षी पार्टी राजद के साथ हाथ मिलाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि आपने एक आदमी (सुशील मोदी) को यह कहते सुना कि मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता था। क्या मजाक है! यह फर्जी है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। क्या वे भूल गए कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कितना समर्थन किया?

