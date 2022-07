सीएम नीतीश कुमार ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का किया स्वागत, कहा- जेडीयू करेगी समर्थन

Highlights ट्विटर पर बिहार सीएम ने जगदीप धनखड़ का किया स्वागत कहा हमारी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार धनखड़ का करेगी समर्थन

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के जरिए उनका समर्थन करने को कहा है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल को देश का उप-राष्ट्रपति बनाए जाने की घोषणा की गई है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी को एनडीए के उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत है। जदयू श्री जगदीप धनखड़ जी का समर्थन करेगा। साथ ही इस ट्वीट में नीतीश कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है।

इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ की घोषणा को लेकर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वह अपने साथ एक शानदार कानूनी, विधायी और गवर्नर करियर लेकर आए हैं। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वह हमारे वीपी उम्मीदवार होंगे।

Kisan Putra Jagdeep Dhankhar Ji is known for his humility. He brings with him an illustrious legal, legislative and gubernatorial career. He has always worked for the well-being of farmers, youth, women and the marginalised. Glad that he will be our VP candidate. @jdhankhar1pic.twitter.com/TJ0d05gAa8