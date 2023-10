Bihar caste survey: जातीय गणना आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बिहार, कुल 215 जातियां, यहां देखें सभी आंकड़े

Highlights जाति आधारित आधारित गणना 2022 की पुस्तिका का विमोचन किया। 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 160 परिवार हैं। बिहार की आबादी में करीब 82 फीसदी हिंदू और 17.7 फीसदी मुसलमान हैं।

Bihar caste survey released: बिहार सरकार ने जातीय गणना का आंकड़ा का जारी कर दिया है। बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सोमवार को यह रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। साथ ही यह जानकारी भी दी कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है।

उन्होंने जाति आधारित आधारित गणना 2022 की पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। विवेक कुमार सिंह ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है।

इसमें 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 160 परिवार हैं। अनुसूचित जाति 19.65 फीसदी, अनुसूचित जनजाति 1.68 फीसदी और सामान्य वर्ग 15.52 फीसदी है। उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी में करीब 82 फीसदी हिंदू और 17.7 फीसदी मुसलमान हैं। बिहार में 2011 से 2022 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7 फीसदी और मुस्लिम आबादी 16.9 फीसदी थी।

राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 27 फीसदी है। सबसे ज्यादा 14.26 फीसदी यादव हैं। ब्राह्मण 3.65 फीसदी, राजपूत (ठाकुर) 3.45 फीसदी हैं। सबसे कम 0.60 फीसदी कायस्थ हैं। नौकरी में मौजूदा आरक्षण 18 फीसदी दिया जा रहा है। 27 फीसदी ओबीसी हैं। उनके लिए 12 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

The Bihar govt has released the results of its caste-based survey. According to the survey, OBCs make up 63 percent of the state's population, while SCs constitute over 19 %, STs account for 1.68 %, & upper castes (savarnas) make up 15.52% of the population.@anchoramitawpic.twitter.com/oaDWMx3UFQ — TIMES NOW (@TimesNow) October 2, 2023

मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। जबकि जाति आधारित गणना के मुताबिक इनकी संख्या बढ़कर 63 फीसदी हो गई है। जनगणना में हिंदू समुदाय की आबादी 81.9 फीसदी, मुस्लिम की आबादी 17.7 फीसदी, ईसाई 0.05 फीसदी, सिख- 0.01 फीसदी, बौद्ध 0.08 फीसदी, जैन 0.0096 फीसदी और अन्य धर्म के लोगों की आबादी 0.12 फीसदी हैं। 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 10.07 करोड़ हिंदू और मुस्लिम की आबादी 2.31 करोड़ है।

#WATCH | On Bihar government releasing caste-census report, Bihar BJP President Samrat Choudhary says, "This is an incomplete report...It has been Lalu Ji's habit to spread communal disturbance...BJP has been a supporter of this survey." pic.twitter.com/s37nUMji3p — ANI (@ANI) October 2, 2023

Bihar government releases caste survey report, backwards constitute 27% of population in Bihar



'Nothing is wrong in caste census' says JDU spokesperson @KCTyagiJDU@_pallavighosh shares more details @GrihaAtul | #Biharpic.twitter.com/n2Ohx3mVnP — News18 (@CNNnews18) October 2, 2023

गणना के मुताबिक बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52 फीसदी है। जिसमें भूमिहार की आबादी 2.86 फीसदी, ब्रह्मणों की आबादी 3.66 फीसदी, कुर्मी की जनसंख्या 2.87 फीसदी, मुसहर की आबादी 3 फीसदी, यादवों को आबादी 14 फीसदी, राजपूत को आबादी 3.45 फीसदी, कायस्थ 0.60 फीसदी है।

The Bihar government has released the findings of a caste-based survey. According to the survey, out of a total population of 13,07,25,310, approximately 63 percent of people fall under the categories of Other Backward Class (OBC) and Extremely Backward Classes (EBC). pic.twitter.com/dnOJx86DCg — TIMES NOW (@TimesNow) October 2, 2023

गणना के मुताबिक, बिहार में कुल 215 जातियां हैं। जिसमें कायस्थ- 0.60 फीसदी, कुर्मी- 2.87 फीसदी, कुशवाहा- 4.21 फीसदी, चंद्रवंशी- 1.64 फीसदी, धानुक- 2.13 फीसदी, धोबी- 0.83 फीसदी, नाई- 1.59 फीसदी, नोनिया- 1.91, कुम्हार- 1.40, पासी- 0.98, बढ़ई- 1.45, ब्राह्मण- 3.65, भूमिहार- 2.86, मल्लाह- 2.60, माली- 0.26, मुसहर- 3.08, राजपूत- 3.45, लोहार- 0.15, सोनार- 0.68, हलवाई- 0.60 फीसदी हैं। अघोरी- 0.069, अदरखी- 0.02, अबदल- 0.0087, अमात- 0.21, असुर- 0.059, अवध बनिया- 0.03, मुस्लिम दर्जी- 0.25 फीसदी हैं।

VIDEO | "The BJP tried to block this (caste survey) repeatedly. However, we had committed to conduct this (caste survey) and did it," says Bihar deputy CM @yadavtejashwi on the state caste survey report which was released today. pic.twitter.com/i9Ceuzi0Ue — Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2023

Web Title: Bihar caste survey released first state to release caste census data total 215 castes in Bihar 82 percent Hindu and 17-7 percent Muslim see all figures here