जातीय जनगणना को लेकर रास्ता साफ, सर्वदलीय बैठक में निर्णय, सीएम नीतीश ने दी जानकारी

Highlights सभी धर्मों की जातीय गणना होगी. जातियों के साथ ही उपजातियों की भी गणना की जाएगी. कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, माले विधायक महबूब आलम बैठक में मौजूद रहे.

पटनाः बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में इसका रास्‍ता साफ हो गया है. बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य में जातीय जनगणना कराया जाएगा. बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक में इस बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि गणना के लिए समय सीमा भी तय होगी. सभी ने सर्वसमिति से फैसला किया कि हम लोगों की राय को ड्राफ्ट का रूप देकर कैबिनेट में लाया जाएगा. वहीं, सर्वदलीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा कि सभी पक्ष और विपक्षी पार्टियों से बातचीत कर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी.

इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा. जातीय जनगणना में जिन लोगों को लगाया जाएगा, पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. जो भी चीजे होंगी सभी पब्लिक डोमेन में रहेगा. जिसे सभी लोग जान सकेंगे कि क्या होने जा रहा है. इसके लिए पैसे की जरूरत होगी जिसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा.

Patna, Bihar | In the meeting we unanimously decided that a caste-based census will be done in a set time frame. Soon a cabinet decision will be taken and it will be available in the public domain...: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/nILlGdqC5m