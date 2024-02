Bihar cabinet portfolio 2024: बिहार की राजग सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा, यहां देखें लिस्ट, किसे क्या मिला

Highlights ‘इंडिया’ से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ एक नयी सरकार बनाई। नए विधानसभाध्यक्ष का चुनाव भी 12 फरवरी को निर्धारित है। आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा।

Bihar cabinet portfolio 2024: बिहार में राजग सरकार में मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग रहेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, स्वास्थ्य, खेल विभाग दिया गया और एक और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि विभाग मिला है। विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा दिया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार को पर्यटन और सहकारिता दिया गया। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को एससी-एसटी के साथ सूचना भी दिया गया है। कुमार के नेतृत्व में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 12 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन विश्वास मत हासिल करेगी।

जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कुमार ने महागठबंधन और विपक्षी गुट ‘इंडिया’ से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ एक नयी सरकार बनाई। नए विधानसभाध्यक्ष का चुनाव भी 12 फरवरी को निर्धारित है और इसी दिन राज्य आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा।

