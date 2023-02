नीतीश ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने का वादा किया है पर तारीख नहीं बता रहे हैं, शाह ने किया हमला, भाजपा में दरवाजा हमेशा के लिए बंद 

Highlights बिहार को फिर से ‘‘जंगल राज’’ में धकेल दिया है। भाजपा कांग्रेस-राजद के नेतृत्व वाले शासन को ‘‘जंगल राज’’ का दोषी ठहराती रही है। नीतीश और लालू बिहार को पिछड़ेपन के भंवर से बाहर नहीं निकाल सकते।

पटनाः बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंपारण के लौरिया में यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में भाजपा जदयू के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।

अब नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर ले हैं, भाजपा का दरवाजा उनके लिए खुलने वाला नहीं है। अमित शाह ने अपने भाषण में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में आधा जंगलराज आया है, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा जंगलराज आ जाएगा।

The only way to get rid of the 'Jungle Raj' in Bihar is by making Narendra Modi the Prime Minister again by the 2/3rd majority. Every day we hear reports of rape & murder. I want people of Bihar to give Nitish Kumar & his government a lesson: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/L3kBmnzyu8