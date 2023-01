भारत जोड़ो यात्रा: कश्मीर में यात्रा शुरू होते ही बदला राहुल गांधी का रूप! टी-शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने दिखे कांग्रेस सांसद

Highlights जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश के बीच शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। बारिश के कारण जैकेट पहने यात्रा में नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

कठुआ: कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 125वें दिन की यात्रा जम्मू-कश्मीर के कठुआ से शुरू की। शुक्रवार को कठुआ में बारिश हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने हल्की बारिश के बीच ही यात्रा प्रारंभ की है। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के साथ ही राहुल गांधी का रूप बदल गया, जी हां! पदयात्रा के दौरान जिस सफेद टी-शर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद बीजेपी के निशाने पर रहे, उसी टी-शर्ट पर अब राहुल गांधी ने ब्लैक जैकेट पहन ली है।

हालांकि, जैकेट पहनने के कारण कठुआ में हो रही बारिश है। बारिश के बीच भी यात्रा में लाखों समर्थकों की भीड़ नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ता समेत लाखों की संख्या में लोग यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दिए। जनवरी के महीने में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो रही है लेकिन फिर भी यात्रा के दौरान राहुल गांधी केवल एक टी-शर्ट पहने ही नजर आए। ठंड के मौसम में उनका सिर्फ टी-शर्ट पहनना राजनीतिक गलियारों में एक मुद्दा बना रहा।

#WATCH | Bharat Jodo Yatra resumes from Kathua in Jammu & Kashmir on the 125th day of its journey; sees the participation of Shiv Sena (Uddhav Thackeray) leader Sanjay Raut today pic.twitter.com/Ve81omvQ5m