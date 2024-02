Bharat Bandh Today: भारत बंद का कितना होगा आप पर असर? जानिए क्या रहेगा खुला, क्या बंद

Bharat Bandh Today: किसान संघ द्वारा भारत बंद का आह्वान 16 फरवरी को देशभर में किया गया है। 'दिल्ली चलो' मार्च के कारण किसानों ने आज भारत बंद की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का उद्देश्य किसानों की चिंताओं को व्यक्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। दिन भर का विरोध प्रदर्शन 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच होने वाला है।

किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देशभर की प्रमुख सड़कों पर विशाल चक्का जाम में भी शामिल होंगे।

"We are not from Pakistan": Farmer leaders express concern over forces' actions against protestors



