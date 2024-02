कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिनों बाद बाबा सिद्दीकी अजित पवार की पार्टी एनसीपी में हुए शामिल

Highlights बाबा सिद्दीकी शनिवार को अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की प्रशंसा की थी बाबा सिद्दीकी, जो लगभग 48 वर्षों तक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जुड़े रहे थे

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बॉलीवुड जगत का मशहूर नाम बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिनों बाद शनिवार को अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 8 फरवरी को, बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस के साथ अपने 48 साल पुराने रिश्ते को तोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। यह कोई रहस्य नहीं था कि बाबा सिद्दीकी अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन 10 फरवरी को आधिकारिक कार्यक्रम से पहले कोई घोषणा नहीं की गई थी।

आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम तब हुआ जब चुनाव आयोग ने अजीत पवार को मान्यता दे दी। एनसीपी ही असली एनसीपी है। अजित पवार पिछले साल शरद पवार की एनसीपी से अलग होकर सेना (एकनाथ शिंदे)-बीजेपी (देवेंद्र फड़णवीस) सरकार में शामिल हुए थे।

#WATCH | Baba Siddique joins NCP in the presence of party chief and Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, in Mumbai.



The former Maharashtra minister had resigned from Congress on February 8. pic.twitter.com/IzwQo8QnLi