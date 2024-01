Ayodhya Ram Mandir: ऐसा दिखता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र, भव्य मंदिर के साथ ये चीजे शामिल

अयोध्या: भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा समारोह के लिए अब कुछ दिन बचे हैं और देश भर में 7,000 से अधिक मेहमानों को निमंत्रण कार्ड भेजे जा रहे हैं। मेहमानों को भेजे जाने वाले इन निमंत्रण कार्ड को खास डिजाइन में तैयार किया गया है जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

गौरतलब है कि प्रत्येक निमंत्रण सेट में मुख्य निमंत्रण कार्ड, "प्राण प्रतिष्ठा" कार्यक्रम कार्ड और राम जन्मभूमि आंदोलन की यात्रा और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाने वाले लोगों पर एक पुस्तिका होती है।

मुख्य निमंत्रण कार्ड के कवर पर आगामी राम मंदिर की एक छवि है और उसके नीचे 'श्री राम धाम' और उसके नीचे 'अयोध्या' छपा है। मुख्य निमंत्रण के कवर पर "अपूर्व अनादिक निमंत्रण" (निमंत्रण असाधारण) भी छपा हुआ है। अंदर मंदिर की और युवा भगवान राम, 'बालरूप प्रभु राम' की छवियां हैं, जो धनुष और तीर से सुशोभित हैं, कमल पर खड़े हैं।

'प्राण प्रतिष्ठा' कार्यक्रम कार्ड के कवर पर मंदिर की एक छायादार छवि भी है और इसके नीचे एक कैप्शन है जिसमें इस कार्यक्रम को कार्यक्रम विशेष (विशेष समारोह) के रूप में वर्णित किया गया है।

इसमें उल्लेख किया गया है कि 'प्राण प्रतिष्ठा' पूजा 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम के प्रतिष्ठित अतिथियों को संबोधित करेंगे। निमंत्रण के अनुसार, संत मेहमानों के जाने के बाद राम लला की मूर्ति का 'दर्शन' शुरू करेंगे।

Senior RSS Pracharaks & functionaries called on to invite me for the Pran-Pratishtha at Ayodhya on 22nd January. From being a part of the legal team of Ram Lalla to be invited for Pran-Pratishtha, it’s an honour & privilege for me. I couldn’t have asked for more.

Jai Shree Ram 🙏 pic.twitter.com/fjRBT4iFSz