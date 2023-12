Ayodhya Ram Mandir: 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम मोदी, ड्रोन से सुरक्षा, भारी पुलिस बल तैनात, जानें शेयडूल

Highlights घने कोहरे के बावजूद सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। अस्थायी अवरोधक लगाने का काम शुरू कर दिया था।

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 दिसंबर के दौरे के लिए पूरी तरह तैयार है और शहर को फूलों, भित्ति चित्रों और तोरण द्वारों से सजाया जा रहा है। साथ ही शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयारियां पूरे जोरशोर से चल रही हैं।

और पिछले दो दिन से शहर में घने कोहरे के बावजूद सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करेंगे और पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन और नये हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वह हवाई अड्डे के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दयाल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री सुबह करीब 10.45 बजे अयोध्या हवाई अड्डे पर पहुंच सकते हैं।

#WATCH | Heavy security arrangements ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Ayodhya tomorrow.



Ayodhya Police took stock of the security arrangements through drones and monitored the restricted areas. pic.twitter.com/lA4L7TObka — ANI (@ANI) December 29, 2023

हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वह सीधे अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वह इसके बाद हवाई अड्डे पर लौटेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे तथा बाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।’’ उन्होंने बताया कि रैली करीब एक घंटे तक चलेगी जिसमें करीब डेढ़ लाख लोग भाग ले सकते हैं। इ

सके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। प्रशासन ने बृहस्पतिवार को हाल में पुनर्विकसित राम पथ के दोनों किनारों और हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन के रास्ते में पड़ने वाली अन्य सड़कों पर लकड़ी के अस्थायी अवरोधक लगाने का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि मोदी हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के बीच रोडशो भी करेंगे और अयोध्या की जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे।

#WATCH | Uttar Pradesh: Chairman of Ram Temple Construction Committee Nripendra Misra arrives at Karsevakpuram, in Ayodhya. pic.twitter.com/7U0AaKip7d — ANI (@ANI) December 29, 2023

शहर में अनेक स्थानों पर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और ‘पवित्र नगरी अयोध्या में स्वागत है’ के संदेश हैं। राम पथ पर एक विशाल पोस्टर में संदेश लिखा है, ‘‘प्रभु राम की नगरी में आपका स्वागत है।’’ इसमें उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग और अयोध्या नगर निगम के नाम हैं। अयोध्या के मंडल आयुक्त ने कहा, ‘‘हम कल प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

शहर को फूलों से सजाया जा रहा है। अनेक अस्पतालों और राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में बिस्तर आरक्षित किए गए हैं और सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं।’’ दयाल ने कहा कि कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हुई है और इस वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बृहस्पतिवार को होने वाली अयोध्या यात्रा निरस्त कर दी गई थी।

Ramotsav 2024: Various events to be held from January 16 as part of the consecration ceremony of Ram Lalla Temple at Ayodhya



Read @ANI Story | https://t.co/hBqiFQmgNI#Ramotsav#Ayodhya#RamTemplepic.twitter.com/nuTydR5T1f — ANI Digital (@ani_digital) December 29, 2023

दयाल के अनुसार हालांकि, वह शुक्रवार को अयोध्या पहुंच सकते हैं। वह प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर आज रात अयोध्या में ठहरेंगे। कल के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्थानीय सांसद और विधायक तथा पार्टी के कुछ पदाधिकारी शामिल होंगे।

