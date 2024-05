Mumbai: बीएमसी ने 30 मई से शहर में 5 फीसदी पानी कटौती की घोषणा की, यहां जानिए पूरा विवरण

Highlights बीएमसी ने कम जल भंडार के कारण मुंबई में पानी में कटौती की घोषणा की है जो गुरुवार, 30 मई 2024 से 5 प्रतिशत की कटौती के साथ शुरू होगी बुधवार, 5 जून 2024 से 10 प्रतिशत की कटौती तक बढ़ जाएगी

मुंबई: मुबईवासियों के लिए जरूरी खबर है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कम जल भंडार के कारण मुंबई में पानी में कटौती की घोषणा की है, जो गुरुवार, 30 मई 2024 से 5 प्रतिशत की कटौती के साथ शुरू होगी और बुधवार, 5 जून 2024 से 10 प्रतिशत की कटौती तक बढ़ जाएगी। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती उपाय है कि अपर्याप्त भंडार के बीच मौजूदा जल भंडार यथासंभव लंबे समय तक बना रहे।

25 मई 2024 तक, मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले बांधों में कुल 1,40,202 मिलियन लीटर पानी है, जो 14,47,363 मिलियन लीटर की वार्षिक आवश्यकता का केवल 9.69 प्रतिशत दर्शाता है। बीएमसी प्रशासन पानी के भंडार की बारीकी से निगरानी कर रहा है और योजनाबद्ध और रणनीतिक तरीके से दैनिक जल आपूर्ति का प्रबंधन कर रहा है।

ये जल कटौती तब तक प्रभावी रहेगी जब तक क्षेत्र में संतोषजनक वर्षा नहीं हो जाती और जलाशयों में जल स्तर में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो जाता। हालांकि मौजूदा स्थिति गंभीर है, बीएमसी ने मुंबईवासियों को आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई तत्काल वजह नहीं है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से विनम्रतापूर्वक पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने और सीमित आपूर्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए जल-बचत उपायों को अपनाने की अपील की है।

