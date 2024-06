PAK vs IRE, T20 World Cup 2024: गिरते-पड़ते जीत गया पाकिस्तान, आयरलैंड को 3 विकेट से हराया, 106 रन बनाने में आउट हो गए 7 बल्लेबाज, बाबर ने बचा ली लाज!

Highlights PAK vs IRE, T20 World Cup 2024: शाहीन शाह अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। PAK vs IRE, T20 World Cup 2024: शाहीन शाह अफरीदी ने नाबाद 13 रन बनाए। PAK vs IRE, T20 World Cup 2024: बाबर आजम ने 32 रन की पारी खेली।

PAK vs IRE, T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप मैच 2024 में अमेरिका के साथ हार की शुरुआत करने वाला पाकिस्तान आखिरकार आयरलैंड के खिलाफ जीत से अंत किया। आयरलैंड ने 106 रन बनाए। लेकिन पाकिस्तान को 107 रन बनाने में बुरा हाल हो गया। कैसे भी गिरते-पड़ते जीत हासिल की। आयरलैंड को 3 विकेट से मात दी। पूर्व चैंपियन पाकिस्तान ने फ्लोरिडा के लॉडरहिल में सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में अपने महत्वहीन टी20 विश्व कप मैच में आयरलैंड को तीन विकेट से हराकर आयरलैंड पर सांत्वना जीत दर्ज की।

पाकिस्तान और आयरलैंड पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जबकि भारत और पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रुप ए से सुपर आठ में पहुंच गए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने नई गेंद से कहर बरपाया, जिससे पाकिस्तान ने आयरलैंड को नौ विकेट पर 106 रन पर रोक दिया। बाबार आजम ने 34 गेंद में नाबाद 32 रन बनाए।

शाहीन लय में आए और 22 रन देकर 3 विकेट झटके। आमिर ने 11 रन देकर दो विकेट लिए। इमाद वसीम (3/8) ने शानदार गेंदबाजी की, जबकि हारिस रऊफ (1/17) भी साथ दिए। गैरेथ डेलानी (19 में से 31) और मार्क अडायर (19 में से 15) ने आयरलैंड को खेल में बनाए रखने के लिए सातवें विकेट के लिए 32 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 9.3 ओवर में 5 विकेट पर 57 रन पर सिमट गई, लेकिन कप्तान बाबर आजम (नाबाद 32) और अब्बास अफरीदी (17) ने संभाल कर जीत दिलाई। अंत में शाहिन शाह ने 5 गेंद पर 2 छक्के की मदद से 13 नाबाद पारी खेली।बैरी मैक्कार्थी ने आयरलैंड के लिए कमाल का प्रदर्शन किया। 15 रन देकर 3 विकेट निकाले।

