West Bengal Kanchenjunga Express: कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से मालगाड़ी की टक्कर, 5 की मौत, 25 घायल

Highlights कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, करीब 25 लोग घायल हुए हैं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं

West Bengal Kanchenjunga Express: दार्जिलिंग जिले में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) ने बताया कि 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी, जब सुबह करीब 9 बजे यह दुर्घटना हुई।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ निकट समन्वय में काम कर रहे हैं।

#WATCH | Sealdah Eastern Railway sets up a control desk at Rangapani station after the Kanchenjunga Express train rammed by a goods train at Ruidhasa in Darjeeling district of West Bengal



Senior Ticket Collector, Raju Prashad Yadav says, "We haven't received any calls yet. Two… pic.twitter.com/TgBkiJsp9P — ANI (@ANI) June 17, 2024

घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय ने कहा कि स्थिति अभी गंभीर है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। करीब 25 लोग घायल हुए हैं।

#WATCH | "Five passengers have died, 20-25 injured in the accident. The situation is serious. The incident occurred when a goods train rammed into Kanchenjunga Express," says Abhishek Roy, Additional SP of Darjeeling Police.pic.twitter.com/5YQM8LdzLo — ANI (@ANI) June 17, 2024

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी।

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw tweets, "Unfortunate accident in NFR zone. Rescue operations going on at war footing. Railways, NDRF and SDRF are working in close coordination. The injured are being shifted to the hospital. Senior officials have reached the site." https://t.co/YA9oryGay5pic.twitter.com/bYdVWNDt4U — ANI (@ANI) June 17, 2024

बचाव अभियान के लिए आपदा टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

#WATCH | West Bengal | Wagon of Kanchenjunga Express train suspended in the air after a goods train rammed into it at Ruidhasa near Rangapani station under Siliguri subdivision in Darjeeling district today; rescue operation underway pic.twitter.com/rYnEfC3vic — ANI (@ANI) June 17, 2024

क्या बोले यात्री

कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के एक यात्री ने कहा, मैं बी1 कोच में यात्रा कर रहा था जब ट्रेन से मालगाड़ी की टक्कर हुई। मुझे बचा लिया गया है, मेरे सिर पर चोट आई है।

#WATCH | Ruidhasa, Darjeeling | A passenger of Kanchenjunga Express train says, " I was travelling in B1 coach when the train was hit. I have been rescued, I have suffered an injury on my head." pic.twitter.com/A0PcZJ01mF — ANI (@ANI) June 17, 2024

उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय ने कहा कि सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के फंसे हुए यात्रियों को बचाने के लिए उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम की 10 बसें दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं। इसके अलावा, सिलीगुड़ी तेनजिंग नोर्गे बस टर्मिनस से सिलीगुड़ी-कोलकाता के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं आज दोपहर से चालू होंगी।

