खालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या के आरोपी निखिल गुप्ता का हुआ प्रत्यर्पण, चेक रिपब्लिक से लाए गए अमेरिका: रिपोर्ट

वाशिंगटन: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का चेक गणराज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 52 वर्षीय गुप्ता को खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में पिछले साल अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था।

गुप्ता को 17 जून, सोमवार को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। गुप्ता वर्तमान में ब्रुकलिन में संघीय मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है, जहां उसे एक कैदी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट उसके प्रत्यर्पण की रिपोर्ट करने वाला पहला समाचार आउटलेट था।

गौरतलब है कि अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने निखिल गुप्ता पर भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर उत्तरी भारत में एक संप्रभु सिख राज्य की वकालत करने वाले अमेरिकी निवासी गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

Indian national Nikhil Gupta, accused in alleged plot to kill Khalistani terrorist Pannun, extradited to US from Czech Republic



