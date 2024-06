T20 World Cup: सुपर 8 के लिए वेस्टइंडीज पहुंची टीम इंडिया, 2 ग्रुप में 8 टीमें, 4 खेलेंगी सेमीफाइनल, जानें भारत के ग्रुप में कौन है शामिल

Highlights भारतीय टीम ने टी20 विश्वकप में अमेरिका में अपना अभियान समाप्त कर लिया है टीम इंडिया आज सुपर-8 मुकाबलों के लिए वेस्टइंडीज पहुंच गई है ग्रुप ए में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया हैं

T20 World Cup: भारतीय टीम ने टी20 विश्वकप में अमेरिका में अपना अभियान समाप्त कर लिया है। टीम इंडिया आज सुपर-8 मुकाबलों के लिए वेस्टइंडीज पहुंच गई है। यूएस में भारतीय टीम को खराब पिचों और ख़राब आउटफ़ील्ड में खेलना पड़ा। लेकिन मुश्किलों को पार करके टीम इंडिया अब सुपर 8 में पहुंच गई है जहां उसका सामना 20 जून को अफगानिस्तान से होगा।

सुपर 8 के लिए दो ग्रुप बने हैं। ग्रुप ए में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया हैं और ग्रुप बी में अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका हैं। दोनों ग्रुप से दो-दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो 27 जून को गुयाना में टीम इंडिया का मुकाबला होगा।

