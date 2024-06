2024 ICC Men's T20 World Cup Super-8 Match: 5 दिन और 3 मैच, जानिए टीम इंडिया शेयडूल, इन देश से टक्कर, रोहित ब्रिगेड करेंगे कारनामा

Highlights 2024 ICC Men's T20 World Cup Super-8 Match: ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-बी में 4 मैच में 4 जीत के साथ आगे बढ़ी है। 2024 ICC Men's T20 World Cup Super-8 Match: अफगानिस्तान की टीम ग्रुप-सी में टॉप पर है। 2024 ICC Men's T20 World Cup Super-8 Match: पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, एशियाई देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम है।

2024 ICC Men's T20 World Cup Super-8 Match: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 ग्रुप मैच लगभग खत्म हो गया है। भारतीय टीम ग्रुप-ए में पहले पायदान पर रही। टीम ने 4 मैच में 3 जीत और एक रद्द के साथ 7 अंक लेकर पहले स्थान पर रही। अमेरिका दूसरी टीम है, जिसने इस ग्रुप से क्वालीफाई किया। भारत को ग्रुप-एक में रखा गया है, जहां पर पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, एशियाई देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम है। 19 जून से सुपर-8 मुकाबला शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-बी में 4 मैच में 4 जीत के साथ आगे बढ़ी है। अफगानिस्तान की टीम ग्रुप-सी में टॉप पर है।

एशियाई देश बांग्लादेश की टीम ने कमाल कर दिया और पहली बार टी20 विश्व कप में लगातार तीन मैच में जीत हासिल की। बांग्लादेश की टीम ग्रुप- डी में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर रही। टीम ने 4 मैच खेलकर 3 जीत और एक हार के साथ 6 अंक लेकर कमाल किया है और टीम इंडिया से टक्कर लेने के लिए तैयार है।

2024 ICC Men's T20 World Cup Super-8 Match: भारतीय टीम शेयडूल-

20 जूनः अफगानिस्तान

22 जूनः बांग्लादेश

24 जूनः ऑस्ट्रेलिया

2024 ICC Men's T20 World Cup Super-8 Match: टीम इस प्रकार हैं-

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

भारत सात अंक से ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। अमेरिका (पांच अंक) ग्रुप से क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम रही। ग्रुप चरण के शानदार अभियान के बाद आत्मविश्वास से भरी टीम अगले चरण के लिये कैरेबियाई सरजमीं पर जायेगी। यह आत्मविश्वास मुख्य रूप से तीन ग्रुप मैच में तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से मिला है।

मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और मोहम्मद सिराज ने मिलकर 20 विकेट चटकाये। अब आगामी मैचों में वेस्टइंडीज में खेलने के लिए पारंपरिक पिचें मिलेंगी। पिच से निश्चित रूप से मदद मिली लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने भी तकनीकी समझ और परिस्थितियों को समझकर उनका फायदा उठाया।

अर्शदीप से बेहतर कोई नहीं दिखा। कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव द्वारा रन जुटाना सकारात्मक रहा, जिसके अलग कारण रहे। रोहित और सूर्यकुमार दोनों ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। जिससे वे अब सुपर आठ में और बेहतर करना चाहेंगे। वहीं पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की अगुआई करते हुए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन दिखाया।

पंत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां की परीक्षा में सफलता हासिल की। ​​बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने कई शॉट खेले। विकेट के पीछे उनका प्रयास भी उतना ही अच्छा रहा। हार्दिक भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी के दौरान शांत रहने के बाद विश्व कप में मजबूत नजर आये। गेंदबाज के तौर पर उन्होंने अपनी गति और वैरिएशन से बल्लेबाजों को परेशान किया।