Who Is Atishi: आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, चुनी गईं दिल्ली आप विधायक दल की नेता, जानिए कौन हैं वो

Highlights आतिशी मार्लेना सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, राजनीतिक कार्यकर्ता और कालकाजी, दिल्ली से विधायक हैं। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गईं और 2003 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 2005 में वह रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड के मैग्डलेन कॉलेज गईं।

आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की कि आतिशी (Atishi Marlena) दिल्ली की मुख्यमंत्री (Chief Minister) होंगी। बता दें कि केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की थी कि वो अगले 48 घंटों में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में उनके बाद सीएम कौन बनेगा इसपर काफी चर्चा थी।

आतिशी मार्लेना सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, राजनीतिक कार्यकर्ता और कालकाजी, दिल्ली से विधायक हैं। वह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य हैं और वर्तमान में दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक मुख्य रूप से शिक्षा पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में कार्य किया।

आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को पंजाबी पृष्ठभूमि वाले एक परिवार में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही के घर हुआ था। उनके माता-पिता ने उन्हें मध्य नाम 'मार्लेना' दिया था। उनकी पार्टी के अनुसार, यह नाम मार्क्स और लेनिन का प्रतीक है।

2018 में राष्ट्रीय चुनावों से ठीक पहले, उन्होंने अपने उपनाम को दैनिक उपयोग से हटाते हुए अपने नाम के रूप में "आतिशी" का उपयोग करना चुना, क्योंकि वह चाहती थीं कि लोग उनके वंश के बजाय उनके काम पर ध्यान दें।

दिल्ली में पली-बढ़ी और स्प्रिंगडेल्स स्कूल (पूसा रोड), नई दिल्ली से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, आतिशी ने 2001 में सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके तुरंत बाद वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गईं और 2003 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शेवेनिंग छात्रवृत्ति पर इतिहास में मास्टर डिग्री। 2005 में वह रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड के मैग्डलेन कॉलेज गईं।

Delhi CM Arvind Kejriwal proposes the name of Delhi Minister Atishi as the new Chief Minister. She has been elected as the leader of Delhi AAP Legislative Party: AAP Sources pic.twitter.com/65VPmPpA39