Australia squad for World Test Championship final: कमिंस, हेजलवुड और ग्रीन की वापसी?, ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा, देखिए टीम लिस्ट, कब खेला जाएगा डब्ल्यूटीसी फाइनल

Australia squad for World Test Championship final: ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 ​​फाइनल के लिए अपनी टीम की घोषणा की। कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 15 सदस्यों में शामिल किया गया, जो बाद के कैरेबियाई दौरे में भी खेलेंगे। 11 जून से लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार (13 मई) को इसकी घोषणा की। पीठ की चोट से उबर रहे ग्रीन ने आखिरी बार मार्च 2024 में टेस्ट खेला था।

Australia squad for World Test Championship final: टीम-

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, सैम कोन्स्टास, मैट कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन ल्योन, स्टीव स्मिथ (उप कप्तान), मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर। ट्रैवलिंग रिजर्व: ब्रेंडन डॉगेट

Introducing our squad for the 2025 ICC World Test Championship Final and the Qantas Men’s Test Tour of the West Indies 👊 pic.twitter.com/kZYXWKpQgL — Cricket Australia (@CricketAus) May 13, 2025

आक्रामक सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास और फिट होकर लौटे हरफनमौला कैमरन ग्रीन को अगले महीने लंदन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिये आस्ट्रेलियाई टीम में जगह दी गई है। गत विजेता आस्ट्रेलियाई टीम में लगभग वही सदस्य हैं जिन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत और श्रीलंका से खेला था।

ऑस्ट्रेलियाई चयन समिति के प्रमुख जॉर्ज बेली ने ‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ से कहा ,‘टीम ने श्रीलंका को श्रृंखला में हराकर डब्ल्यूटीसी चक्र का शानदार समापन किया। इससे पहले भारत को एक दशक में पहली बार टेस्ट श्रृंखला में परास्त किया।’ उन्होंने कहा ,‘पिछले दो साल में टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और अब हमारे पास विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब बरकरार रखने का मौका है।’

डब्ल्यूटीसी फाइनल लॉडर्स पर 11 से 15 जून तक खेला जायेगा। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत के खिलाफ शानदार पदार्पण करने वाले कोंस्टास को श्रीलंका दौरे से स्वदेश भेज दिया गया था चूंकि वह टीम में जगह नहीं बना सके थे । ग्रीन ने कमर की तकलीफ के कारण पिछले साल सर्जरी कराई है। आस्ट्रेलिया की यही टीम वेस्टइंडीज में 25 जून से होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।

कप्तान पैट कमिंस और साथी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। ये दोनों चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी में खेल नहीं सके थे। बाद में आईपीएल 2025 में वापसी की। हेजलवुड कंधे की चोट के कारण अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आखिरी मैच से चूक गए थे।

शेफील्ड शील्ड फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे ब्रेंडन डॉगेट को टीम के साथ एकमात्र रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी इवेंट तकनीकी समिति की मंजूरी से फाइनल से पहले अपनी टीम में बदलाव कर सकता है। यह टीम पिछली गर्मियों में श्रीलंका को 2-0 और भारत को 3-1 से हराने वाली टीम को बरकरार रखा गया है।