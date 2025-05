Punjab: अमृतसर में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, कई गांवों में पसरा मातम; मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Punjab: पंजाब के अमृतसर में नकली शराब के सेवन से पांच गांवों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि नकली शराब पीने के कारण दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।

#WATCH | Punjab: 14 people dead and 6 hospitalised after allegedly consuming spurious liquor in Amritsar's Majitha



SSP Amritsar Rural Maninder Singh says," Four local suppliers arrested yesterday revealed the name of a liquor supplier named Prabhjeet. This man told us about a… pic.twitter.com/PQ4B0rHHmd