CBSE Board 10th, 12th Result 2025: कक्षा 10वीं-12वीं परिणाम घोषित, 36 लाख से अधिक छात्र उत्तीर्ण, यहां करें चेक

Highlights CBSE Board 10th, 12th Result 2025, Cbseresults.nic.in LIVE: 1.41 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा देनी होगी। CBSE Board 10th, 12th Result 2025, Cbseresults.nic.in LIVE: परिणाम में 93 प्रतिशत से अधिक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण है और लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी है। CBSE Board 10th, 12th Result 2025, Cbseresults.nic.in LIVE: 16,92,794 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 14,96,307 छात्र पास हुए।

नई दिल्लीः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आज कक्षा 10वीं- 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए है। सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम में 93 प्रतिशत से अधिक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण है और लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी है। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में कुल 17,04,367 छात्र पंजीकृत थे। इनमें से 16,92,794 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 14,96,307 छात्र पास हुए। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर देख सकते हैं। 1.99 लाख अभ्यर्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए और 45,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 1.41 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा देनी होगी।

Central Board of Secondary Education (CBSE) declares Class X results.



CBSE Class X results: 93.60% of students pass the board exams. Passing percentage increased by 0.06% since last year.



Girls outshine boys by over 2.37% points; 95% girls passed the exam.