एक्शन में सेना?, शोपियां के जंगलों में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर, तलाशी अभियान जारी

Highlights बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया।

जम्मूः जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिले के शुकरू केलर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली एक विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केल्लर के शुकरू वन क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद केल्लर के जंगलों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही पुलिस और सेना की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया, छिपे हुए आतंकवादियों ने पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।

J&K | Three terrorists of Lashkar-e-Taiba have been killed in an exchange of fire with security forces in Shukroo forest area of Keller in South Kashmir’s Shopian district.



A top police officer said that a massive cordon and search operation was launched in the forests of Kellar… pic.twitter.com/X8QOA2VmXp