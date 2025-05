Jammu-Kashmir: पटरी पर लौटने लगी जिंदगियां, रियासी में आज से खुले स्कूल; सामान्य हुए हालात

Jammu-Kashmir: भारत और पाकिस्तान तनाव के कम होने के बाद बॉर्डर के राज्यों में धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। जम्मू-कश्मीर में जान-माल के नुकसान के बाद आज से लोगों का जीवन फिर पटरी पर लौट रहा है। मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के रियासी में जनजीवन सामान्य हो गया है। इलाके में सुबह-सुबह बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। वहीं, सड़कों पर दुकानें खुलनी शुरू हो गई है।

शिक्षा विभाग के अनुसार जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, रियासी और रामबन जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूल 13 मई 2025 को खुलेंगे। और कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ, सांबा और उधमपुर जिलों में सभी निजी और सरकारी स्कूल मंगलवार को बंद रहेंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर 8 मई को स्कूल बंद कर दिए गए थे।

हालांकि, सांबा जिले के एक सीमावर्ती गांव के स्थानीय निवासियों को सोमवार रात को धमाके सुनाई देने और एक घर में छर्रे लगने के बाद पाकिस्तानी सेना का डर सता रहा है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी के बाद प्रभावित घर की छत और रसोई क्षतिग्रस्त हो गई है।

All Schools, Colleges & educational institutions (private as well as Government) in the Jammu province except the Medical colleges shall remain closed tomorrow on 13th May in view of the prevailing situation.