India-Pakistan Tension: एयर इंडिया और इंडिगो ने आज के लिए कई उड़ानें की रद्द, जानें वजह

India-Pakistan Tension: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बावजूद इंडिगो और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। 13 मई को कई शहरों तक जाने वाले विमानों को दोनों एयरलाइन्स ने एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि इंडिगो और एयर इंडिया ने एहतियाती हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों और कड़ी सुरक्षा उपायों का हवाला देते हुए 13 मई को उत्तर और पश्चिमी भारत के कई शहरों के लिए उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने मंगलवार को जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट हवाई अड्डों से अपनी उड़ान संचालन रद्द करने की घोषणा की।

एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, इंडिगो ने कहा, "नवीनतम घटनाक्रमों के मद्देनजर और आपकी सुरक्षा को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में देखते हुए, 13 मई 2025 को जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से आने-जाने वाली उड़ानें रद्द की जाती हैं।"

एयलाइन्स ने कहा कि हम समझते हैं कि यह आपकी यात्रा योजनाओं को कैसे बाधित कर सकता है, और हुई असुविधा के लिए खेद है। हमारी टीमें सक्रिय रूप से स्थिति की निगरानी कर रही हैं और आपको आगे के अपडेट के बारे में तुरंत सूचित करेंगी। हवाई अड्डे पर जाने से पहले, कृपया हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति देखें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो हम सिर्फ एक संदेश या कॉल की दूरी पर हैं। और हमेशा मदद के लिए तैयार हैं।

वहीं, एयर इंडिया ने जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए दो-तरफ़ा उड़ानें रद्द करने की भी घोषणा की। एयरलाइन ने एक्स पर अपडेट साझा करते हुए कहा, "नवीनतम घटनाक्रमों के मद्देनजर और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए उड़ानें मंगलवार, 13 मई को रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे।"

एयरलाइन्स ने यह कदम सांबा, अखनूर, जैसलमेर और कठुआ में ड्रोन देखे जाने के बाद उठाया है। हालांकि, भारतीय सेना ने मंगलवार को पुष्टि की कि हाल ही में कोई ड्रोन गतिविधि नहीं देखी गई है और संघर्ष विराम की स्थिति बनी हुई है।

