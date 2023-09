तमिलनाडु के कुन्नूर में टूरिस्ट बस के 100 गहरी खाई में गिरने से कम से कम 35 घायल हो गए

कुन्नूर: शनिवार शाम को तमिलनाडु के मरापलम के पास एक बस के खाई में गिर जाने से कम से कम 35 पर्यटक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, बस दक्षिणी राज्य के कोयंबटूर जिले में ऊटी से मेट्टुपालयम जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। घायलों को इलाज के लिए कुन्नूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

उन्होंने कहा, "बस में 55 लोग सवार थे। 35 लोग घायल हो गए और उन्हें एम्बुलेंस से इलाज के लिए कुन्नूर के सरकारी अस्पताल भेजा गया।" पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान, यह पता चला कि चालक ने पहियों पर नियंत्रण खो दिया और कुन्नूर के पास मरापलम में 100 फीट गहरी खाई में गिर गया।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, तेनकासी से ऊटी जा रही बस, कुन्नूर-मेट्टुपालयम पुल के पास एक मोड़ पर चलते समय चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। बस अपने रास्ते से भटक गई और खाई में गिरने से पहले एक बैरियर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि चार लोगों की हालत गंभीर है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, हताहतों की संख्या छह से आठ के बीच है।

मोटर चालकों ने पुलिस को सूचित किया, जो कथित तौर पर अग्निशमन दल के साथ दुर्घटनास्थल पर पहुंची। बचाव प्रयास जारी हैं और अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

#WATCH | 35 people were injured as a tourist bus fell into a gorge near Marapalam near Coonoor. 55 tourists were travelling in the bus going from Ooty to Mettupalayam. The injured have been sent to Coonoor government hospital for treatment. Further details awaited. pic.twitter.com/hQNygNfoGw