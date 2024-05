Delhi Lok Sabha Elections: बस, मेट्रो, ट्रैफिक एडवाइजरी से लेकर शराब की दुकानों तक; जानिए आज क्या खुला, क्या बंद

By मनाली रस्तोगी | Published: May 25, 2024 07:08 AM

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। अधिकारियों ने शराब की दुकानें बंद कर दी हैं और मतदान के दिन मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त बस और मेट्रो सेवाओं सहित उपाय किए हैं।