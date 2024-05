Lok Sabha Elections 2024: मेनका गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, आज होगा इन प्रमुख नेताओं की किस्मत का फैसला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 25, 2024 08:16 AM

इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में कन्हैया कुमार, भाजपा के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, चार बार की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और गायक से नेता बने मनोज तिवारी शामिल हैं।