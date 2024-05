IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स की हार के बावजूद छा गया ये गेंदबाज, कप्तान सैमसन ने की बुमराह से तुलना

Highlights मैच के बाद आरआर के कप्तान संजू सैमसन ने संदीप की जमकर तारीफ की सैमसन ने तो संदीप को जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाज बता दिया बता दें कि नीलामी में संदीप को नहीं खरीदा गया था

IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस हार से राजस्थान का दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। सनराइजर्स के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स केवल सात विकेट पर 139 रन ही बना सकी। हालांकि भले ही राजस्थान हार गई हो लेकिन टीम के एक गेदबाज की जमकर तारीफ हो रही है। ये वही गेंदबाज है जिसने सनराइजर्स हैदराबाद को 200 का आंकड़ा पार करने से रोक दिया और एक समय ऐसा लगा कि ये सनराइजर्स हैदराबाद को भारी पड़ेगा।

TATAIPL 2024 FINALISTS



𝐊𝐨𝐥𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐑𝐢𝐝𝐞𝐫𝐬 🆚 𝗦𝘂𝗻𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘀 𝗛𝘆𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗮𝗱



Final awaits on the 26th of May



#Qualifier2 | #SRHvRR

हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गेंदबाज संदीप शर्मा की। इस मैच में स्पिन गेंदबाजों का दबदबा रहा। लेकिन इसके बावजूद 31 वर्षीय संदीप ने कमाल की गेंदबाजी की। संदीप ने मैच में ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासेन के विकेट लिए। संदीप ने सटीक यॉर्कर पर क्लासेन को बोल्ड करके उनकी पारी का अंत किया जिससे सनराइजर्स की टीम अंतिम दो ओवर में 12 रन ही बना सकी। उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल को 2/25 के आंकड़े के साथ समाप्त किया।

यही कारण है कि मैच के बाद आरआर के कप्तान संजू सैमसन ने संदीप की जमकर तारीफ की। सैमसन ने तो संदीप को जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाज बता दिया। मैच के बाद सैमसन ने कहा कि मैं उसके लिए खुश हूं। जिस तरह से उसने गेंदबाजी की, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम पिछले दो वर्षों में संदीप शर्मा के आंकड़ों को देखें, तो वह बुमराह के बाद अगले होंगे। उसने बहुत अच्छा काम किया है।

बता दें कि नीलामी में संदीप को नहीं खरीदा गया था। वह बाद किसी दूसरे खिलाड़ी के बाहर होने के कारण राजस्थान की टीम से जुड़े। इस सीज़न में संदीप का सफर उल्लेखनीय रहा है। आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद, उन्हें रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के प्रतिस्थापन के रूप में साइन किया था। संदीप ने 11 मैचों में 8.18 की इकोनॉमी और 17.54 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 विकेट लेकर सीजन का अंत किया।

मैच में क्या हुआ

हेनरिक क्लासेन के अर्धशतक के बाद बाएं हाथ के स्पिनरों शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा के फिरकी के जादू से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। सनराइजर्स के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम सात विकेट पर 139 रन ही बना सकी। सनराइजर्स की ओर से शाहबाज ने 23 रन देकर तीन जबकि अभिषेक ने 24 रन देकर दो विकेट चटकाए।