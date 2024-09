Assembly Elections 2024: भाजपा, जदयू और आजसू में गठजोड़?, असम सीएम ने कहा- सहयोगियों के साथ 99 प्रतिशत सीट पर सहमति, देखें वीडियो

Highlights Assembly Elections 2024: सहयोगियों के साथ 99 प्रतिशत सीट पर सहमति बन गई है। Assembly Elections 2024: सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का समझौता अंतिम चरण में है। Assembly Elections 2024: भाजपा, आजसू और जदयू के साथ मिलकर झारखंड चुनाव लड़ेगी।

Assembly Elections 2024: लो जी झारखंड में भाजपा ने गठबंधन की घोषणा कर दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि 81 सीट पर हम गठजोड़ के साथ मैदान में उतरेंगे। शर्मा ने कहा कि बीजेपी आगामी (झारखंड विधानसभा) चुनावों में जनता दल (यूनाइटेड) और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। सीट-बंटवारे की व्यवस्था 99 प्रतिशत तय हो गई है, केवल एक या दो सीटों पर चर्चा बाकी है। पितृ पक्ष के बाद हम तुरंत गठबंधन और सीट बंटवारे के विवरण की घोषणा करेंगे।

VIDEO | "In the upcoming (Jharkhand Assembly) elections, there will be an alliance with Janata Dal (United) and All Jharkhand Students Union Party. The seat-sharing arrangement is 99 percent finalised, with only one or two seats remaining to be discussed. Once this Pitru Paksha… pic.twitter.com/DJaFF7BJGm