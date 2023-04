सचिन पायलट से जारी खींचतान के बीच अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा- 'ऐसा कुछ भी न करें जिससे...'

Highlights मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कहा- इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए कहा- ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में जारी खींचतान और सचिन पायलट के बागी तेवरों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए और वे इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। गहलोत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो।

All congress party workers should focus on thinking about how to win the next election and how they can contribute towards this. And should never do anything which can cause damage to the party. Rajasthan CM Ashok Gehlot on Sachin Pilot pic.twitter.com/Dos1o1NHH2