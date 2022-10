असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले- "पीएम का 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' खाली बयानबाजी है, भाजपा मुस्लिम पहचान को खत्म करना चाहती है"

Highlights ओवैसी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों के हलाल मांस, टोपी और दाढ़ी से खतरा है भाजपा का असली एजेंडा भारत की विविधता और मुस्लिम पहचान को खत्म करना है पीएम मोदी का कहा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' खाली बयानबाजी है

दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हमला करते हुए उनके द्वारा किये गये 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के वादे को कोरी बयानबाजी बताया है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी ने कहा कि भाजपा और संघ के शासन में भारत के संघीय एकता को बहुत बड़ा खतरा है।

असदुदीन ओवैसी ने बेहद कड़े शब्दों में पीएम मोदी और भाजपा को घेरते हुए कहा, "उन्हें लगता मुसलमानों के हलाल मांस, टोपी, दाढ़ी और खाने की आदतों से खतरा है। बीजेपी असल में मुस्लिम पहचान के खिलाफ है। पीएम के शब्द 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' खाली बयानबाजी है। भाजपा का असली एजेंडा भारत की विविधता और मुस्लिम पहचान को खत्म करना है।"

They think they've danger from halal meat, Muslims' caps, beard, their food habits. BJP is actually against Muslim identity. PM's words 'Sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas' are empty rhetoric. BJP';s real agenda is to end India's diversity&Muslim identity:AIMIM chief A Owaisi pic.twitter.com/PKsFj0CutD