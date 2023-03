"अगर शरद, शादाब होते तो...", नगालैंड में राकांपा के नेफ्यू सरकार को समर्थन देने पर ओवैसी ने कसा तंज

Highlights नागालैंड में बीजेपी और राकांपा समर्थन से बनी सरकार असदुद्दीन ओवैसी ने राकांपा के समर्थन पर तंज कसा है नागालैंड में नेफ्यू रियो ने पांचवे कार्यकाल के रूप में इस बार शपथ ली है

पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में चुनाव के बाद नेफ्यू रियो की सरकार बन चुकी है, जिसमें बीजेपी सहयोगी है। नागालैंड में नई सरकार बनने के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने करारा तंज कसा है। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी द्वारा नेफ्यू रियो को समर्थन देने की आलोचना करते हुए कहा, "अगर शरद, शादाब होते तो उन्हें बी टीम कहा जाता और धर्मनिरपेक्षों के लिए अछूत कहा जाता।"

उन्होंने कहा, "मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया है और कभी नहीं करूंगा लेकिन ये दूसरी बार है जब एसीपी ने बीजेपी का समर्थन किया है और यह आखिरी बार नहीं हो रहा।"

If “Sharad” was “Shadab” he’d be called BTeam & be an untouchable for “seculars”. I’ve never supported BJP govt &never will but this is the 2nd time NCP supported BJP& it may not be the last

SAHIB’s supporting those who jailed his minister Nawab Malik

This is the value of Muslims pic.twitter.com/DgolL7w6Cs