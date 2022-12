केंद्र सरकार पर हमलावर हुए असदुद्दीन ओवैसी, कहा- सरकार को हमें बताना चाहिए कि वे चीन पर क्या निर्णय ले रहे

Highlights ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने यह कहकर देश को गुमराह किया है कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं घुसा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि चीनी सैनिकों ने डेपसांग और डेमचोक पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने पूछा कि वे हमारी जमीन हड़पते रहेंगे फिर भी उनके साथ व्यापार असंतुलन बना रहेगा?

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हालिया झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने यह कहकर देश को गुमराह किया है कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं घुसा है।

एआईएमआईएम अध्यक्ष समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने ये कहकर देश को गुमराह किया कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आया है। ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि चीनी सैनिकों ने डेपसांग और डेमचोक पर कब्जा कर लिया है। वे हमारी जमीन हड़पते रहेंगे फिर भी उनके साथ व्यापार असंतुलन बना रहेगा?"

Govt should call all-party meeting or conduct a debate in Parliament &tell us what decision they're taking on China. If govt shows political leadership then the whole country will support them. Army is very powerful but govt is very weak & is scared of China: AIMIM chief A Owaisi pic.twitter.com/Ckq2Kl8M6H