अतीक-अशरफ की हत्या के बाद अब अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर असदुद्दीन अवैसी ने उठाए सवाल, कही ये बात

By विनीत कुमार | Published: May 5, 2023 10:07 AM

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान यूपी में गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि वे एनकाउंटर के हमेशा खिलाफ हैं।

अनिल दुजाना के एनकाउंटर बोले ओवैसी (फोटो- एएनआई)