'मुफ्त रेवड़ी' बयान को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- ऐसी चीजों का विरोध करने वालों को ‘गद्दार’ कहा जाना चाहिए

Highlights केजरीवाल ने केंद्र से हर घर को मुफ्त अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, 300 यूनिट बिजली प्रदान करने और ‘बेरोजगारी भत्ता’ देने की मांग की बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा- ‘‘इन लोगों ने अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “मुफ्त रेवड़ी” वाली टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एकबार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कुछ लोग मुफ्त शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के प्रावधान को ‘रेवड़ी’ या सौगात कहते हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में मुफ्त सरकारी कल्याण सेवाओं को मजबूत करने के बजाए ऐसी सुविधाओं को सौगात करार देकर उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है।

An atmosphere is being created that giving free education, free electricity and free water is a crime. They (BJP) waived off debt worth Rs 10 lakh crore of some people. It is being said that some of them are their friends. No one is talking about it: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/WcCApwVTu5