Arvind Kejriwal Interim Bail: बेल तो मिली, हाथ बांध दिए, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें तय की

Highlights केजरीवाल को लेने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच रही हैं सुनीता केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के लिए रवाना हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है

Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यालाय में जश्न का माहौल जारी है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आदेश तिहाड़ जेल पहुंच चुका है और वह तिहाड़ से शाम तक रिहा होंगे। लेकिन, केजरीवाल बाहर आने के बाद दिल्ली सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालाय नहीं जाएंगे। दरअसल, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

केजरीवाल एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे। लेकिन, उन्हें दो जून को एक बार फिर सरेंडर करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने जमानत की शर्तें भी तय की है। उन्हें 50 हजार रुपये की जमानत बांड भरना होगा। वह दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी भूमिका पर बयान नहीं देंगे। वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि जरूरी न हो।

