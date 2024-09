"जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम...", अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने कसा तंज, मांगा इस्तीफा

Arvind Kejriwal Bail Order LIVE: आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को जमानत मिलते ही भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर दी है। तत्काल इस्तीफा मांगते हुए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।"

गौरव भाटिया ने कहा, "दिल्ली के सीएम को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए... अरविंद केजरीवाल जेल वाले सीएम से बेल वाले सीएम बन गए हैं।"

#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, BJP leader Gaurav Bhatia says, "The Supreme Court has shown a mirror to 'kattar beimaan' AAP convenor Arvind Kejriwal once again... He has got conditional bail... The 'jail wala' CM is now a 'bail wala' CM... The most important… pic.twitter.com/2v6DwD3qF5