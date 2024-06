अरुणाचल प्रदेश: पेमा खांडू ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

Highlights पेमा खांडू ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम बने चौना मीन साथ ही उन्हें पर्यवेक्षक की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार पेमा खांडू ने शपथ ली। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में चौना मीन ने भी कसम खाई है। शपथ ग्रहण समारोह में चौना मीन ने प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में कसम खाई है। पेमा खांडू को बुधवार को आयोजित पर्यवेक्षकों के नेतृत्व में हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में पेमा खांडू को दल का नेता चुना गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय महासचिव तरूण चुग ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया था।

इस कार्यक्रम के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जे.पी.नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य लोग शामिल हुए।

60 विधानसभा में 46 सीटें BJP ने जीती

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें जीती थी, जबकि एनपीपी ने पांच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने तीन, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) ने दो सीटे पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने एक सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने तीन सीटों पर जीत हासिल की थी। अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। बता दें कि यहां लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनावों के साथ ही हुए थे।

