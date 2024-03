Arjun Modhwadia join BJP: कल कांग्रेस से इस्तीफा और आज भाजपा में शामिल, जानें कौन हैं मोढवाडिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले झटका, गुजरात में कांग्रेस विधायक की संख्या 14

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी। मोढवाडिया ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। पोरबंदर से विधायक हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे।

Arjun Modhwadia join BJP: गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गांधीनगर में कल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले अर्जुन मोढवाडिया भाजपा में शामिल हो गए। मोढवाडिया, अंबरीश डेर और अन्य ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजदूगी में शामिल हुए। मोढवाडिया ने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। पोरबंदर से विधायक हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखकर पार्टी से इस्तीफे की जानकारी दी। डेर ने 2017 से 2022 तक अमरेली जिले की राजुला विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक थे।

#WATCH | Gandhinagar | Senior leaders from Gujarat Arjun Modhwadia, Ambrish Der, and others - who resigned from the Congress yesterday - join BJP in the presence of State BJP chief CR Paatil. pic.twitter.com/ioOe5K2cnD