अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फवाद चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, पूर्व पाक मंत्री ने कही ये बात

By मनाली रस्तोगी | Published: May 11, 2024 10:45 AM

Next

पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की।