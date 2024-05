Modi On Pakistan Atom Bomb: 'पाकिस्तान के परमाणु बम में दम नहीं है', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बार-बार कांग्रेस अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है वे कहते हैं 'संभल के चलो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है पीएम ने कहा, पाकिस्तान के बम को कोई खरीदना नहीं चाहता

Modi On Pakistan Atom Bomb: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के कंधमाल में थे। यहां उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बार-बार कांग्रेस अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वे कहते हैं 'संभल के चलो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पीएम ने कहा कि यह मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। वे पाकिस्तान के बम के बारे में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे रखा जाए और वे अपने बम बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि लोगों को भी पता है कि इनके बम में दम नहीं है।

#WATCH | While addressing a public meeting in Odisha's Kandhamal, PM Narendra Modi says, "Time and again Congress try to scare its own country. They say 'sambhal ke chalo Pakistan ke pass atom bomb hai. Ye mare pade log, desh ke man ko bhi maar rahe hain'. They talk about… pic.twitter.com/DmbBWnZpfX