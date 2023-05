अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी की 'संप्रभुता' वाली टिप्पणी पर किया हमला, बोले- "कांग्रेस भारत तोड़ने की साजिश कर रही है"

Highlights अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में कर्नाटक के लिए 'संप्रभुता' शब्द पर किया प्रहार सोनिया गांधी के भाषण से साफ है कि कांग्रेस में भारत को विघटित करने की गहरी साजिश हो रही है न तो सोनिया गांधी और न ही कांग्रेस ने कभी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया है

दिल्ली: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में कर्नाटक के लिए 'संप्रभुता' शब्द के इस्तेमाल पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा "कर्नाटक की संप्रभुता" वाली टिप्पणी से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश का विभाजन चाहती है। उन्होंने कहा कि श्रीमति गांधी के दिये भाषण से साफ है कि कांग्रेस के भीतर भारत को विघटित करने की गहरी साजिश हो रही है।

दरअसल ये विवाद तब सामने आया जब कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा किये पोस्ट में कहा गया, "कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को एक मजबूत संदेश भेजा है कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी।"

CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji sends a strong message to 6.5 crore Kannadigas: "The Congress will not allow anyone to pose a threat to Karnataka's reputation, sovereignty or integrity." pic.twitter.com/W6HjKYWjLa

कांग्रेस के इसी ट्वीट पर हमलावर भाजपा नेता और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर पटलवार करते हुए कहा, ''कर्नाटक की संप्रभुता' का हवाला देकर सोनिया गांधी जी आपने भारत को तोड़ने की कांग्रेस की गहरी साजिश का खुलासा कर दिया है।''

By referring to ‘Karnataka’s sovereignty’, Sonia Gandhi Ji, you have revealed the Congress’s deep conspiracy to disintegrate India.



People have not forgotten how the Congress government, going against public sentiment, mischievously introduced a separate flag for Karnataka to…