Anantnag Encounter: अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, दो और आतंकी ढेर, अमरनाथ यात्रा का रूट है अनंतनाग, जानें

Highlights मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

जम्मूः अमरनाथ यात्रा मार्ग को आतंकी मुक्त बनाने की मुहिम में सुरक्षाबलों ने आज भी दो आतंकियों को यात्रा मार्ग के जिले अनंतनाग में मार गिराया। चार दिनों में मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या बढ़ कर 12 हो गई है। पुलिस ने बताया कि अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा इलाके में आज शाम को एक संक्षिप्त मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है।

J&K | Encounter has started at Shitipora, Bijbehara area of Anantnag. Police and security forces are on the job.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/l1yFamPSmk