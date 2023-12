130 किलोमीटर की अधिकतम गति से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, नहीं लगेंगे झटके, जानिए क्या है खास बात

Highlights अमृत भारत ट्रेन में एक विशेष प्रकार का कपलर होता है जिसे सेमी-परमानेंट कपलर कहा जाता है, जो झटके के प्रभाव को कम करता है नयी ट्रेन ‘पुश-पुल’ तकनीक से भी लैस है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होते हैं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 30 दिसंबर को अयोध्या से शुरुआती दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया। 22 कोचों वाली दरभंगा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस में अनारक्षित यात्रियों के लिए आठ सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच, बारह द्वितीय श्रेणी 3-स्तरीय स्लीपर कोच और दो गार्ड डिब्बे हैं।

ट्रेन संख्या 15557 प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को दोपहर 3:00 बजे दरभंगा से प्रस्थान करेगी। इसके अगले दिन दोपहर 12:35 बजे दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें कुल यात्रा समय 21 घंटे और 35 मिनट लगेगा। ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बाघा, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या धाम, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन और अंत में आनंद विहार टर्मिनल शामिल हैं।

