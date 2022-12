तवांग में हुई भारत-चीन झड़प पर बोले अमित शाह- देश की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों के साथ आमना-सामना के दौरान चीनी सैनिकों ने एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। शाह ने कहा कि भारत की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया गया है। भारतीय सैनिकों ने झड़प के दौरान अपार बहादुरी दिखाई और कुछ ही देर में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों के साथ आमना-सामना के दौरान चीनी सैनिकों ने एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। शाह ने कहा कि भारत की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया गया है। भारतीय सैनिकों ने झड़प के दौरान अपार बहादुरी दिखाई और कुछ ही देर में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि मोदी सरकार में एक इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सका। उन्होंने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि 2005, 2006 और 2007 में चीनी दूतावास द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन के बैंक खातों में भारी मात्रा में धन हस्तांतरित किया गया था।

