Swati Maliwal Assault Case: 'घर में चीर हरण हुआ, चरित्र हरण मेरा रोज़ चलाया जा रहा है', भावुक हुई स्वाति मालीवाल ने कहा

Highlights स्वाति ने कहा, सीएम आवास पर मेरा चीरहरण हुआ मुझे दुख है कि आम आदमी पार्टी से कोई भी महिला मेरे साथ खड़ी नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरी पार्टी इस तरह से बिभव के समर्थन में क्यों आ गई है

Swati Maliwal Assault Case:आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि सीएम आवास पर मेरा चीरहरण हुआ, लेकिन अब तो रोजाना मेरा चरित्र हरण चलाया जा रहा है। स्वाति ने कहा कि मेरा सबकुछ लूट गया है। मैं इस समय बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही हूं, मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि भगवान न करे कि कोई भी ऐसा महसूस करे। उन्होंने कहा कि हर महिला को एक महिला के साथ खड़ा रहना चाहिए।

मुझे दुख है कि आम आदमी पार्टी से कोई भी महिला मेरे साथ खड़ी नहीं है, इसे लेकर बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ हुआ है कल पता नहीं किसके साथ होगा। आज मैंने लड़ने का साहस दिखाया है। ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ। लेकिन हां ये सच है कि मैं बिल्कुल अकेली हूं।

