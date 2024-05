Bomb scare at Delhi colleges: लेडी श्रीराम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली

Highlights गुरुवार, 23 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दो कॉलेजों में धमकी भरे कॉल आए कई स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है

नई दिल्ली: कई स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के कुछ दिनों बाद, गुरुवार, 23 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दो कॉलेजों में धमकी भरे कॉल आए। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सूचित किया है कि लेडी श्री राम (एलएसआर) कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में बम विस्फोट की धमकी वाले कॉल प्राप्त हुए थे। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा कि दमकल गाड़ियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है।

एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने कहा था कि नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहां गृह मंत्रालय है, को बम की धमकी वाला एक मेल मिला है। मौके पर दो फायर टेंडर, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक और पहचान दल तैनात किए गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम (एलएसआर) कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में बम की अफवाह ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ दिनों पहले दिल्ली-एनसीआर, जयपुर, उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी, जिससे दहशत फैल गई थी। हालाँकि, सभी धमकियाँ अफवाह निकलीं।

21 मई को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर के करीब 150 स्कूलों को मिले बम की धमकी वाले ईमेल हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से भेजे जाने का संदेह है। पुलिस बम की अफवाह के पीछे की साजिश और मकसद को समझने के लिए ई-मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए आईपी पते के अलावा, प्रेषक और मेल के स्रोत की जांच कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली-एनसीआर में दहशत फैल गई थी।

Calls were received regarding bomb threats at Lady Shri Ram College and Sri Venkateswara College. Fire tenders, Delhi police at the spot: Delhi Fire Service