SRH VS RR Qualifier 2 IPL 2024: 26 मई को केकेआर के सामने कौन?, शाम 7.30 बजे होगा फैसला, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स में महाजंग, किसके हाथ लगेगी बाजी

Highlights Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Live Score IPL 2024: शाम 7 बजे टॉस का महाजंग होगा। Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Live Score IPL 2024: शाम 7.30 बजे से चौके-छक्के लगेंगे। Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Live Score IPL 2024: JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा।

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 के क्वालीफायर 2 ( Qualifier 2) में आज महामुकाबला देखने को मिलेगा। 26 मई को कोलकाता नाइटराइडर्स के सामने कौन सी टीम होगी। सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) 24 मई (शुक्रवार) को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium Chennai) में राजस्थान रॉयल्स ( Rajasthan Royals) के साथ भिड़ने को तैयार है। शाम 7 बजे टॉस होगा और मैच शाम 7.30 बजे से शुरू हो जाएगा।

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Live Score IPL 2024: कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग-

आईपीएल मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 22 मई को शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Live Score IPL 2024: टीमें इस प्रकार हैं-

आईपीएल इतिहास में एसआरएच बनाम आरआर हेड टू हेड आमने-सामने की लड़ाईः

कुल खेले गए मैच: 19

सनराइजर्स हैदराबाद: 10

राजस्थान रॉयल्स: 9

फाइनल में जगह बनाने के लिए सनराइजर्स के बल्लेबाजों और रॉयल्स के स्पिनरों के बीच होगी जंग

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए शुक्रवार को जब यहां दूसरे क्वालीफायर में आमने-सामने होंगी तो यह आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ पावर हिटर ट्रेविड हेड और अभिषेक शर्मा तथा युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन की चतुर स्पिन जोड़ी के बीच मुकाबला भी होगा। हेड और अभिषेक की जोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी को नए स्तर तक ले गई है और इस जोड़ी को प्रशंसकों से ‘ट्रेविषेक’ नाम मिला है। हेड ने मौजूदा सत्र में 199.62 के स्ट्राइक रेट से 533 रन बनाए हैं जबकि अभिषेक के नाम पर 207.04 के स्ट्राइक रेट से 470 रन दर्ज हैं।

दोनों ने मिलकर अब तक 72 छक्के और 96 चौके मारे हैं। इसके अलावा सनराइजर्स के पास हेनरिक क्लासेन (180 के स्ट्राइक रेट से 413 रन) के रूप में एक बेहतरीन बल्लेबाज है जो 34 छक्के मारे चुके हैं। उप्पल या कोटला या वानखेड़े की तुलना में चेपक में खेलना हालांकि बिलकुल अलग होगा क्योंकि यहां गेंद रुककर आती है और आते ही बड़े शॉट खेलना आसान नहीं होता।

भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस की अनुभवी जोड़ी

अपना अधिकतर क्रिकेट इसी मैदान पर खेलने वाले रॉयल्स के ऑफ स्पिनर अश्विन यहां की पिच से अच्छी तरह वाकिफ हैं और टूर्नामेंट के आखिरी चरण में उनकी फॉर्म में सुधार हुआ है। रॉयल्स को उम्मीद होगी कि देश के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनर चहल के साथ वह हेड, अभिषेक और क्लासेन को जल्दी से जल्दी पवेलियन भेज देंगे जिससे कि वे मैच पर नियंत्रण बना सकें।

जहां तक सनराइजर्स की गेंदबाजी की बात है तो एक बार फिर जिम्मेदारी टी नटराजन पर होगी जो इस सत्र में टीम के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं और यहां अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस की अनुभवी जोड़ी को भी काफी कुछ करना होगा क्योंकि पिछले दो मैचों में भुवनेश्वर कुमार ने कोई विकेट नहीं लिया है।

आखिरकार पांच मैचों से जीत के इंतजार को खत्म कर दिया

सनराइजर्स की समस्या टीम में दो अच्छे स्पिनरों का नहीं होना भी है। मयंक मार्कंडेय बहुत अधिक प्रभावी नहीं हैं जबकि शाहबाज अहमद का मुख्य कौशल तेज बल्लेबाजी करना है, ना कि बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी। रॉयल्स की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिलाफ अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत टीम ने आखिरकार पांच मैचों से जीत के इंतजार को खत्म कर दिया।

पिछले तीन मुकाबलों में 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छुआ

बल्लेबाजी में शीर्ष क्रम ने कुछ सकारात्मक संकेत दिखाए, खासकर यशस्वी जायसवाल ने और वह अगले महीने अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले इस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। हालांकि कप्तान संजू सैमसन को बेहतर प्रदर्शन करना होगा क्योंकि उन्होंने पिछले तीन मुकाबलों में 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छुआ है।

मध्य क्रम में ध्रुव जुरेल दबाव में होंगे जो अपने पिछले दो मैचों में दोहरे अंक में भी नहीं पहुंच पाए। टीम वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाजों शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल पर भी निर्भर करेगी जिन्होंने बेंगलुरु के खिलाफ पावर हिटिंग का नजारा पेश किया। मौजूदा सत्र में शानदार फॉर्म में चल रहे रियान पराग रॉयल्स के भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं।