Swati Maliwal Rajya Sabha Seat: 'मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए', स्वाति मालीवाल ने की घोषणा

Highlights स्वाति मालीवाल ने कहा, वह राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देंगी 13 मई की घटना के बाद सांसद संजय सिंह ने संपर्क किया स्वाति के साथ मारपीट करने के मामले में विभव को दिल्ली पुलिस ने 19 मई को गिरफ्तार किया था

Swati Maliwal Rajya Sabha Seat:आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वह राज्यसभा सीट से इस्तीफा नहीं देंगी, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति क्यों न लग जाए। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि हो सकता है कि आपसे राज्यसभा सीट छोड़ने के लिए कहा गया हो। इस पर स्वाति ने कहा कि राज्यसभा सीट या कुर्सी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

प्यार से मांगते तो जान भी दे देती। लेकिन, अब जो मेरे साथ हुआ है, अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि वह सबसे कम उम्र की महिला सांसद हैं और उन्होंने कभी भी किसी पद के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाई।

स्वाति ने कहा कि अगर आप मेरा पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी किसी पद की इच्छा नहीं दिखाई। 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और जनसेवा करने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ शामिल हो गई। जब हमें कोई नहीं जानता था। वहां केवल तीन लोग थे और मैं उनमें से एक थी। मैं तब से काम कर रही हूं।

#WATCH | On being asked if she wants more people to be arrested in this matter, AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal says "I just want a proper investigation in the matter. I am not giving a clean chit to anyone. I was beaten badly, I was screaming, no one supported me, no one came… pic.twitter.com/e6zQ2gtB2u